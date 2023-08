Benfica B vence na estreia diante do Mafra

O ponta de lança cabo-verdiano, autor do segundo e terceiro golos das ‘águias’, foi a figura do encontro em que Maestro, de penálti, inaugurou o marcador para os anfitriões, que aos 29 minutos ganhavam por 2-0.



Antes do intervalo, também da marca dos 11 metros, Gui Ferreira reduziu para 2-1 e, após o reatamento, Andreas Hansen fez o tento do empate (2-2) dos mafrenses, que sofreram o golo da derrota já na reta final do encontro.



Numa altura em que nenhuma das equipas tinha criado oportunidades de golo, o Benfica beneficiou de uma grande penalidade, aos 27 minutos, depois de Gui Ferreira ter derrubado Pedro Santos, para chegar ao 1-0 por intermédio do médio angolano Maestro.



O golo ‘embalou’ as ‘águias’ que, ainda antes da meia hora de jogo, aos 29 minutos, viram Gilson Benchimol aumentar a vantagem na recarga a um primeiro remate de Henrique Pereira ao poste direito da baliza de Ólafsson, que nada pôde fazer para evitar o segundo tento benfiquista.



Já na reta final do primeiro tempo, foi a vez de o Mafra beneficiar de uma grande penalidade, após o árbitro ter entendido que Léo Kokubo derrubou Diogo Almeida. Da marca dos 11 metros, o capitão Gui Ferreira fez o 2-1 para o conjunto mafrense.



Após o intervalo, os comandados de Jorge Silas entraram fortes e, depois de um aviso de Mésaque Djú, que obrigou Léo Kokubo a aplicar-se para impedir o golo, aos 47 minutos, o Mafra chegou ao 2-2, aos 52, por Andras Hansen, que tinha entrado no início do segundo tempo.



A equipa treinada por Nélson Veríssimo reagiu ao revés, conseguindo voltar para a frente do marcador, aos 82 minutos, depois de uma ‘oferta’ do guardião Ólafsson, que deu início ao lance em que Gilson Benchimol, assistido por Gerson Sousa, rematou forte para o 3-2 e ‘bisou’ na vitória aos ‘bês’ benfiquistas.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Mafra, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Maestro, 27 minutos (grande penalidade).



2-0, Gilson Benchimol, 29.



2-1, Gui Ferreira, 45 (grande penalidade).



2-2, Andreas Hansen, 52.



3-2, Gilson Benchimol, 82.







Equipas:



- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé (Francisco Domingues, 81), Gustavo Marques (Lacroix, 86), Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Pedro Santos (Gerson Sousa, 73), Maestro (Nuno Félix, 86), Rafael Luís (Diogo Prioste, 81), Henrique Pereira e Gilson Benchimol.



(Suplentes: Pedro Souza, Lacroix, Francisco Domingues, Nuno Félix, Hugo Félix, Diogo Prioste, José Marques, Gerson Sousa e João Rêgo).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Mafra: Ólafsson, Ousmane Diao, João Goulart, Pedro Barcelos, Gui Ferreira (Bak, 73), Pedro Bravo, Medi Queta (Andreas Hansen, 45), Pité, Miguel Sousa (Chris Kouakou, 81), Mésaque Djú (Lucas Gabriel, 73) e Diogo Almeida (Friday Etim, 73).



(Suplentes: André Paulo, Chris Kouakou, Lucas Gabriel, André Lopes, Friday Etim, Nibe, Texel, Bak e Rodrigo Matos).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mésaque Djú (49), Bajrami (67), Gilson Benchimol (82), Pedro Barcelos (90+5) e Lucas Gabriel (90+6).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.