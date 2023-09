Benfica bate Sporting nos penáltis e conquista a Supertaça feminina

A equipa da Luz, que já detinha o troféu, ganhou vantagem esta noite em Aveiro, já na segunda parte num golo de Kika Nazareth.





O Sporting viria a empatar por Andrea Norheim e demonstrou estar a bom nível neste jogo.





Nas grandes penalidades, o Benfica não falhou, enquanto o Sporting desperdiçou os três penáltis iniciais.









As "águias" conquistam assim o seu terceiro troféu da Supertaça de futebol feminino.





O clube da Luz isolou-se, assim, na liderança do `ranking` da prova, com três títulos, em oito edições, contra dois do Sporting e um de Futebol Benfica, Valadares Gaia e Sporting de Braga.