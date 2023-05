Benfica campeão incontestável apesar da quebra final

Líder da primeira à última jornada, e comandante a solo desde a quarta, o "onze" do estreante alemão Roger Schmidt acabou com escassos dois pontos de vantagem sobre o FC Porto.Os encarnados foram esmagadores até ao Mundial (20 de novembro a 18 de dezembro), que partiu a prova a meio, somando 12 vitórias e um empate (0-0 em Guimarães), com a presença marcante do argentino Enzo Fernández a pautar o meio-campo.O pós Qatar2022 foi complicado, com a perda do ex-River Plate para o Chelsea e cinco pontos cedidos nos primeiros três jogos (0-3 em Braga e 2-2 com o Sporting), com a equipa a reencontrar-se com Chiquinho e, mesmo sem o mesmo nível exibicional, a somar 10 vitórias seguidas, o melhor registo da prova.A formação encarnada poderia ter "acabado" com o campeonato à 27.ª ronda, na receção ao FC Porto, mas não conseguiu segurar uma vantagem inicial que lhe conferia, virtualmente, 13 pontos à maior, acabando por sofrer a já habitual derrota em casa com os "dragões" (1-2).Esse desaire e, de imediato, uma impensável derrota em Chaves (0-1), fez a diferença cair de 10 para quatro pontos, dando à parte final do campeonato uma inesperada emoção, com o Benfica a ter de defrontar Sporting de Braga e Sporting.Com o FC Porto a responder com vitórias, quase sempre tangenciais e "alimentadas" a penáltis (sete, à média de um por jogo), o Benfica sabia que tinha de chegar a Alvalade, à 33.ª jornada, quatro pontos à maior e, com o miúdo João Neves a conferir ao meio-campo frescura e lucidez, conseguiu-o.Os encarnados somaram quatro triunfos seguidos, um deles na receção ao Sporting de Braga (1-0), e poderiam ter sido campeões face ao Sporting, mas saírem do dérbi com um empate (2-2), após uma desvantagem de dois golos, que embalou a equipa para o "38", selado com um triunfo seguro na receção ao Santa Clara (3-0).