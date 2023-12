Benfica confirma "final four" da Taça da Liga

Jogo solto desde o início, com o Benfica a criar jogadas de perigo e a rematar com estrondo ao ferro superior da baliza dos visitantes. John Mercado excelente remate a inaugurar (0-1) o marcador para o AVS no Estádio da Luz.Após mais uma jogada de João Neves, a bola sobra para Di María com o argentino a rematar com sucesso (1-1) para o fundo das redes da baliza adversária. Ainda antes do intervalo, após uma boa triangulação, João Mário e um defesa adversário estiveram no lance que deu o 2-1 e os "encarnados" foram para os balneários a festejar.Na segunda parte, o AVS ainda marcou, mas o lance foi anulado por nítido fora de jogo. Aos 65 minutos, Tiago Gouveia fez lavantar as bancadas após um "chapéu" eficaz no 3-1. Dois minutos depois, um autogolo de Anthony ampliou o marcador para 4-1.