Benfica e Arouca abrem campeonato da I Liga

Os três "crónicos" candidatos ao título iniciam a Liga com dificuldades distintas: Benfica e FC Porto, a jogarem em casa, mais favoritos frente a Arouca e Marítimo, respetivamente, enquanto o Sporting tem um jogo de maior risco em Braga.Na sexta-feira, os encarnados, que partem para a época com o objetivo de conquistarem o título que lhes escapa desde 2019, recebem o Arouca, três dias depois de golearem o Midtjylland (4-1) na terceira pré-eliminatória de acesso à ‘Champions’.Com novo treinador, a equipa não deve fugir muito da apresentada na terça-feira, num "onze" em que os reforços David Neres e Enzo Fernández têm sido mais-valias entre os escolhidos do alemão Roger Schmidt.As "águias" são favoritas diante de um adversário que terminou a Liga 2021/22 uma posição acima da linha de descida e que, uma vez mais, tem como meta a manutenção, numa temporada em que continua com o técnico Armando Evangelista.Já no sábado, entra em campo o campeão nacional FC Porto, com uma receção ao Marítimo (20h30), num jogo em que não poderá contar com o reforço David Carmo, nem com Otávio, jogadores a cumprirem castigo.Os "dragões" iniciam a defesa do título depois já terem somado mais um troféu, com a conquista no sábado da sua 23.ª Supertaça, diante do despromovido Tondela (3-0).Para a época, o treinador Sérgio Conceição tem como reforços mais sonantes David Carmo e o brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras), num plantel em que saíram Mbemba, em fim de contrato, Fábio Vieira (Arsenal) e Vitinha (Paris Saint-Germain).Já o Sporting inicia o campeonato com teste de grande dificuldade em casa do Sporting de Braga, equipa que se tem posicionado na Liga imediatamente a seguir aos três "grandes" e que nesta época arranca com Artur Jorge como treinador.Nos "leões", Rúben Amorim tem como meta repetir o título de 2020/21, numa época em que perdeu Sarabia, de regresso ao PSG, e viu chegar o internacional português Trincão, cedido pelo FC Barcelona, além do defesa holandês St. Juste (ex-Mainz), do médio japonês Morita (ex-Santa Clara) e do extremo Rochinha (ex-Vitória de Guimarães).No domingo, em jogo com início às 18h00, o Sporting procura repetir a vitória da última época e ter um bom arranque, numa fase em que não conta com o guarda-redes habitual titular, o espanhol Adán, lesionado, e quando visita também o FC Porto já na terceira ronda.





Outros jogos



Em outros jogos da jornada inaugural, destaque para os promovidos, com o Rio Ave a receber no sábado o Vizela (15h30), enquanto o Casa Pia visita no domingo o Santa Clara (14h30 locais, mais uma em Lisboa) e o Desportivo de Chaves recebe o Vitória de Guimarães (20h30).



Para o Casa Pia é um regresso histórico, com a equipa lisboeta a regressar ao principal escalão 83 anos depois da única presença, em 1938/39.



A jornada, que ainda tem no sábado o jogo entre Estoril Praia e Famalicão (18h00) e no domingo a receção do Portimonense ao Boavista (20h30), encerra na segunda-feira com o embate entre Gil Vicente e o Paços de Ferreira (20h15), em Barcelos.



Programa da primeira jornada:



- Sexta-feira, 5 de agosto:



Benfica – FC Arouca, 20h15.



- Sábado, 6 de agosto:



Rio Ave – Vizela, 15h30.



Estoril Praia - Famalicão, 18h00.



FC Porto – Marítimo, 20h30.



- Domingo, 7 de agosto:



Santa Clara – Casa Pia, 14h30 (15h30 em Lisboa).



Sporting de Braga – Sporting, 18h00.



Portimonense – Boavista, 20:h0.



Desportivo de Chaves – Vitória de Guimarães, 20h30.



- Segunda-feira, 8 de agosto:



Gil Vicente – Paços de Ferreira, 20h15.