Benfica e Braga defrontam Famalicão e Portimonense na Taça de Portugal

A equipa lisboeta, que tem 26 troféus conquistados, recebe os famalicenses às 20:45, no regresso aos relvados após uma pausa de duas semanas para os compromissos das seleções, motivada pela vitória por 2-1 sobre o Sporting, que lhe permitiu igualar o rival na liderança da I Liga.



O jogo entre Benfica e Famalicão, sétimo classificado na I Liga, é um dos dois entre primodivisionários agendados para hoje, uma vez que o Sporting de Braga, derrotado por 2-0 pelo FC Porto na final da Taça de Portugal da temporada passada, visita o Portimonense, num embate entre o quarto e o 10.º colocados.



As restantes equipas do escalão principal que jogam hoje terão pela frente adversários de divisões inferiores: Vitória de Guimarães e Casa Pia defrontam, respetivamente, Länk Vilaverdense e Nacional, ambos da II Liga, enquanto o Gil Vicente visita o Serpa, do Campeonato de Portugal.



O Sporting, terceiro clube com mais títulos na prova, com 17, só entra em ação na quarta ronda, equivalente aos 16 avos de final, no domingo, para receber o Dumiense, um dos sete ‘sobreviventes’ do Campeonato de Portugal, no qual ocupa a 14.ª e última posição na Série A.



Na sexta-feira, o FC Porto, detentor do troféu, goleou o Montalegre, do Campeonato de Portugal, por 4-0, enquanto, num encontro entre duas equipas da I Liga, o Vizela bateu o Estrela da Amadora, por 2-1, após prolongamento.