Benfica e FC Porto com visitas difíceis na I Liga

Os "dragões", que perderam a meio da semana frente ao FC Barcelona (2-1) na Liga dos Campeões, estão em terceiro lugar no campeonato, com 25 pontos, a três de Benfica e Sporting, e vão procurar somar o segundo triunfo seguido para não deixarem fugir os rivais.



No regresso da I Liga após quase três semanas de paragem para os compromissos das seleções e para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a equipa de Sérgio Conceição vai ter pela frente, no sábado, um Famalicão que não perde há dois jogos no campeonato e que está em sétimo, com 16 pontos.



No dia seguinte é a vez de o Benfica entrar em campo, depois de na ronda anterior ter assumido a liderança da I Liga, com os mesmos pontos do Sporting, após o triunfo frente aos "leões" (2-1) com dois golos nos descontos.



Os encarnados, que na quarta-feira empataram 3-3 na receção ao Inter Milão, para a "Champions", vão visitar o Moreirense, equipa que venceu cinco das últimas seis partidas no campeonato, somando ainda um empate neste ciclo, e que está em quinto lugar, com 20 pontos.



Já o Sporting, que vem da primeira derrota na prova que lhe custou a liderança isolada, vai apenas entrar em campo na segunda-feira, para encerrar a jornada, com uma receção ao Gil Vicente, que não vence há quatro jogos na competição.



A equipa de Rúben Amorim, que ainda esta quinta-feira defronta a Atalanta na Liga Europa, vai procurar regressar aos triunfos na I Liga, entrando em campo já a saber os resultados dos adversários diretos.



Já o Sporting de Braga, que na "Champions" cedeu uma igualdade 1-1 face ao Union Berlim, na quarta-feira, soma cinco vitórias e um empate nos últimos seis encontros da I Liga, o que lhe vale o quarto posto, com 23 pontos, e vai receber no domingo o Estoril Praia, que vem de dois triunfos seguidos e é 13.º, com 10 pontos.



A jornada vai abrir na sexta-feira, com a receção do Desportivo de Chaves ao Vizela, e conta ainda com os duelos entre Farense e Vitória de Guimarães, Rio Ave e Estrela da Amadora, Casa Pia e Portimonense, e Boavista com o Arouca.