Benfica e FC Porto disputam liderança da I Liga com o Sporting na expectativa

O primeiro jogo entre ‘grandes’ no campeonato de 2023/24 realiza-se num dia inabitual, devido aos compromissos de ambos na Liga dos Campeões, na semana seguinte, e encontra o campeão no terceiro lugar, com menos um ponto do que o ‘vice’ e o rival lisboeta, que joga no sábado no estádio do Farense, 11.º classificado.



Os grandes dominadores do futebol nacional nos últimos 40 anos já se defrontaram em agosto, com o Benfica a vencer por 2-0 e a conquistar a Supertaça Cândido de Oliveira, com golos do argentino Ángel Di María e do croata Petar Musa e que terminou com as expulsões de Pepe e do treinador Sérgio Conceição nos ‘dragões’.



O defesa central é um dos seis jogadores lesionados no FC Porto – que venceu nas duas últimas deslocações ao Estádio da Luz -, em conjunto com Marcano, Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson, e constitui a maior dor de cabeça para Sérgio Conceição, que até já criticou publicamente o departamento médico do clube.



No Benfica, a disponibilidade de Bah também está em dúvida, depois de o lateral dinamarquês se ter lesionado no domingo, frente ao Portimonense, mas o técnico alemão Roger Schmidt enfrenta outros dilemas, como o excesso de opções para o ataque, que pode relegar para o banco de suplentes o brasileiro David Neres, figura maior do triunfo por 3-1 em Portimão.



O campeão nacional entrou com o ‘pé esquerdo’ no campeonato, ao perder por 3-2 na visita ao Boavista – que até à ronda anterior se mantinha a par de ‘leões’ e ‘dragões’ -, antes de iniciar uma série de cinco vitórias seguidas no campeonato, ‘manchada’ pela derrota na estreia na Liga dos Campeões, na receção ao Salzburgo (2-0).



O FC Porto consentiu apenas um empate na Liga (1-1 com o Arouca, em casa), mas ganhou os outros cinco jogos pela margem mínima, apresentando um futebol pouco entusiasmante e graças a golos marcados em período de compensação, como aconteceu na jornada passada, frente ao Gil Vicente (2-1).



O Sporting, ainda sem derrotas nesta temporada, pode aproveitar o embate entre os dois principais adversários na luta pelo título para se isolar no topo da classificação, quando defrontar o Farense, que está de regresso ao escalão principal e ganhou por 3-1 ao Sporting de Braga na última partida disputada em casa.



A equipa ‘leonina’, que deixou escapar os únicos pontos, precisamente, em Braga, já deverá contar com o avançado sueco Viktor Gyökeres, e o treinador Rúben Amorim terá sempre uma opção válida em Paulinho, melhor marcador da competição, com cinco golos, a par de Róbert Bozeník.



O avançado eslovaco é a imagem do bom arranque de campeonato do Boavista (travado na ronda passada pela derrota por 4-1, frente ao Sporting de Braga), mas os ‘axadrezados’ terão de defender no sábado o quarto lugar, quando receberem o Famalicão, quinto colocado, com menos dois pontos.



Braga e Vitória de Guimarães, sexto e sétimo classificados, a um ponto dos famalicenses, poderão capitalizar o duelo entre as duas equipas imediatamente à sua frente, perante o Estrela da Amadora, no jogo de abertura da jornada, na quinta-feira, e o Estoril Praia, no domingo, respetivamente.



Programa da sétima jornada:



- Quinta-feira, 28 set:



Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 20:15



- Sexta-feira, 29 set:



Benfica - FC Porto, 20:15



- Sábado, 30 set:



Vizela – Portimonense, 15:30



Boavista – Famalicão, 18:00



Farense – Sporting, 20:30



- Domingo, 01 out:



Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30



Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00



Rio Ave - Moreirense, 20:30



- Segunda-feira, 02 out:



Gil Vicente - Casa Pia, 20:15