Benfica e Rio Ave jogam pela vitória a fechar o campeonato

No que concerne ao Rio Ave, neste momento, são 36 pontos amealhados em 33 jornadas - e com 18 empates -, sendo que, na segunda volta, não perdeu diante de cinco dos seis primeiros classificados - como o próprio técnico mencionou em antevisão.





Na última jornada, fica o objetivo dos rioavistas de fazer o pleno diante dos emblemas que ocupam os primeiros lugares da tabela, mas também fica a garantia de homenagem a uma grande figura do futebol português que vai terminar a carreira. Ukra realizará o seu último encontro como jogador profissional e Luís Freire garantiu que irá somar minutos em campo.





Por falar em despedidas, há uma que já está assente do lado do Benfica. Rafa Silva vestirá a camisola encarnada uma última vez em Vila do Conde, ainda com futuro incerto. Com 94 golos em oito anos de representação das águias, o avançado terá uma derradeira oportunidade de fazer estragos nas balizas adversárias sob o comando técnico de Roger Schmidt.





A turma da Luz chega ao norte com um segundo lugar fechado e com 79 pontos amealhados no decorrer da época. Sem objetivos concretos pelos quais lutar nesta jornada, resta apenas lutar pelos três pontos.





O encontro terá como cenário o Estádio do Rio Ave FC (Arcos), com início marcado para as 20h45, com arbitragem de David Silva.





O Sporting despede-se no domingo do campeonato que conquistou, ao receber o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, no mesmo dia em que se decidirá a última equipa do pódio, no embate entre Sporting de Braga e FC Porto, com vantagem para os portuenses, que estão um ponto acima dos bracarenses.