Benfica e Sporting a um empate das “meias” da Taça da Liga

Com o campeão em título FC Porto já sem hipóteses no Grupo C, que apurou o Estoril Praia pela primeira vez, o Benfica é o primeiro a entrar em ação nos jogos que faltam, ao receber na quinta-feira o AVS (20h15), segundo classificado na II Liga.Em jogo no Estádio da Luz, aos encarnados serve o empate, quando o Benfica lidera o Grupo B, com três pontos em um jogo, conquistados diante do Arouca (2-0), que tem os mesmos três pontos, mas em dois jogos, enquanto o AVS ainda não pontuou, depois de ter perdido na primeira partida com os arouquenses.Uma situação privilegiada para a equipa de Roger Schmidt, que na Taça da Liga é recordista de títulos, com a conquista de sete troféus em 16 edições, ainda que a última vez tenha sido na já distante época de 2015/16, sob o comando de Rui Vitória.





Braga obrigado a jogar nos limites



No Grupo A, a realidade é muito distinta, com o Sporting de Braga a precisar de vencer fora o Nacional, da II Liga, num jogo que já não conta para os madeirenses, mas em que os minhotos precisam de vencer por pelo menos dois golos de diferença.



Uma vitória não basta, tendo em conta que o Casa Pia, líder, com quatro pontos, tem diferença entre golos marcados e sofridos de mais um, e tem três golos marcados, enquanto os bracarenses entram com o saldo em zero e um golo marcado.



Se Sporting de Braga e Casa Pia terminarem com a mesma diferença de golos e os mesmos golos marcados, entrará no critério de desempate a média etária mais baixa dos jogadores utilizados durante esta fase de grupos.



A visita do Sporting de Braga à Choupana acontece na sexta-feira, também a partir das 20h15.





FC Porto fora e Sporting quase apurado



Esta fase encerra no sábado, dia em que é conhecido apenas mais um semifinalista, tendo em conta que o Estoril Praia (seis pontos) é o apurado no Grupo D, no qual FC Porto e Leixões (20h30) cumprem apenas calendário nesta terceira jornada.



No mesmo dia, um pouco antes, o Sporting visita o Tondela, oitavo classificado da II Liga, também a saber que um empate é suficiente para se apurar.



Os "leões", que venceram a Taça da Liga quatro vezes, deslocam-se ao terreno do Tondela, que não pontuou ainda na competição e precisa não só de vencer, mas também superar o Sporting na diferença de golos no Grupo C. O Farense, que já realizou os dois jogos no grupo, está afastado da próxima fase.



Na "final four" da competição, em 23 e 24 de janeiro de 2024, o vencedor do grupo de Casa Pia ou Sporting de Braga defrontará o Sporting ou o Tondela, enquanto o Estoril Praia encontrará o vencedor do Grupo D, a sair entre Benfica e AVS.