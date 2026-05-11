Benfica e Sporting na luta pela `Champions` em dia de sete jogos

Depois de o FC Porto garantir a conquista do título, resta aos rivais de Lisboa a luta pelo segundo lugar, que garante, pelo menos, a presença na fase de apuramento da Liga dos Campeões.



O Benfica, com 76 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 57, e sabe que apenas tem de vencer os seus jogos para terminar em segundo, pois tem vantagem no confronto direto com os ‘leões’.



Já o Sporting visita o terreno do já tranquilo Rio Ave e tem de vencer e esperar por um deslize dos ‘encarnados’, numa 33.ª jornada em que o Sporting de Braga pode assegurar o quarto posto, depois de ter falhado a presença na final da Liga Europa a meio da semana.



Outra das lutas destas jornadas finais é pelo quinto posto, que pode dar acesso às competições europeias, com o Famalicão, que visita o Estrela da Amadora, a somar 52 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, que recebe o Arouca.



Nesta ronda, a luta pelas provas europeias cruza-se com a luta pela manutenção, com o Estrela praticamente obrigado a pontuar perante o Famalicão. A formação da Amadora está no 15.º posto, com 28 pontos, mais dois do que o Casa Pia, 16.º e em lugar de play-off de manutenção, que tem deslocação difícil a Guimarães, e mais três do que o Tondela, 17.º e em posto de despromoção, que recebe o Moreirense.



Fora deste grupo, o Nacional, 14.º, com 31 pontos e que joga nos Açores frente ao Santa Clara, também ainda não assegurou matematicamente a manutenção, mas está muito perto de o fazer.



Ao todo são sete os jogos quem se disputam hoje, todos às 20:15, numa segunda-feira atípica e que pode já definir muitas das contas antes da última jornada.



