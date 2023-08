Benfica em Barcelos para manter veia ganhadora

O campeão nacional joga em Barcelos a partir das 20h30, num jogo em campo difícil, frente a um adversário com os mesmos três pontos, mas que, na estreia em casa, goleou o Portimonense (5-0), naquele que é, para já, o resultado mais desnivelado do campeonato.Para o jogo, mantém-se a dúvida se Vlachodimos continuará de fora por opção – falhou a receção ao Estrela da Amadora -, e quando o único lesionado é o lateral Jurásek.Na terceira jornada, o FC Porto e o Sporting, habituais candidatos ao título, tentam o pleno de vitórias, em jogos em que os "leões" recebem no domingo o Famalicão (20h30) e o FC Porto entra em campo apenas na segunda-feira, com a visita ao Rio Ave (20h15).No Sporting, o avançado Paulinho, confortável com a presença na equipa do também avançado e reforço sueco Viktor Gyökeres (dois golos), tem sido o homem-golo, liderando a lista dos melhores marcadores, com três golos nas duas primeiras jornadas.Já o FC Porto, que terá ainda Sérgio Conceição a cumprir castigo, chega à terceira ronda com a anunciada saída de Otávio, que já não esteve no segundo jogo, e num momento em que a equipa se "reinventa", sobretudo no miolo, depois de também ter perdido Uribe.FC Porto e Sporting são, a par dos igualmente 100% vitoriosos Boavista e Vitória de Guimarães, os líderes do campeonato, após duas jornadas.Na ronda, o "Boavistão" recebe no domingo o Casa Pia, a partir das 15h30, e o Vitória de Guimarães, também em casa e com a chegada do treinador brasileiro Paulo Turra, defronta o Vizela no mesmo dia, mas a partir das 18h00.





Procura dos primeiros pontos



Em contraponto, Estrela da Amadora, Desportivo de Chaves, Farense e Portimonense são os emblemas que ainda não somaram qualquer ponto, após duas derrotas nas jornadas inaugurais.



O Estrela da Amadora arranca a terceira jornada já na sexta-feira, em jogo em que recebe na Reboleira o Estoril Praia (20h15), enquanto Farense e Desportivo Chaves defrontam-se no sábado em Faro (18h00), um pouco depois de o Portimonense jogar em casa do Arouca (15h30).



A terceira jornada apenas ficará completa em 9 de setembro, em data de paragem para seleções, com o jogo entre Moreirense e Sporting de Braga, adiado face ao compromisso dos bracarenses no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.