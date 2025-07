Benfica empresta André Gomes ao Alverca

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o FC Alverca para o empréstimo do jogador André Gomes. A cedência temporária é válida por uma temporada – até ao final de 2025/26 -, sem opção de compra”, refere o Benfica.



André Gomes, de 20 anos, cumpriu toda a época de 2024/25 na equipa B, com 31 jogos a titular, mas ainda disputou um jogo na equipa principal, quando entrou aos 79 minutos no embate das meias-finais da Taça de Portugal, com o Tirsense.



O guarda-redes, natural de Ponte de Lima, fez praticamente toda a formação no Benfica, desde os iniciados, depois de ter começado na Academia Ponte de Lima.



O Alverca vai disputar a época 2025/26 na I Liga de futebol, escalão a que regressou 21 anos depois e quando tinha marcado presença pela última vez em 2003/04.