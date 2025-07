Benfica empresta Gustavo Varela ao Gil Vicente

O ponta de lança português, de 20 anos, iniciou a formação no Sporting, prosseguiu o percurso nos escalões jovens do PAOK, da Grécia, mas regressou a Portugal, em 2021, para integrar a formação do Benfica, no qual se estreou pela equipa principal na época 2023/24.



Nas últimas duas épocas, na equipa B das ‘águias’, destacou‑se com um total 14 golos em 56 jogos na II Liga, sendo que em 2024/25 apontou 11 tentos.



Internacional jovem por Portugal, Gustavo Varela soma 19 internacionalizações e cinco golos nos vários escalões das seleções nacionais.



Além de Gustavo Varela, o Gil Vicente já contratou para 2025/26 o guarda‑redes Dani Figueira, proveniente do Estoril Praia, o lateral-esquerdo marfinense Ghislain Konan (ex-Al-Ettifaq, da Arábia Saudita), o defesa-central espanhol Antonio Espigares (ex-Villarreal, de Espanha) e o médio ofensivo português Luís Esteves (ex-Nacional).