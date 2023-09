Benfica empresta médio Paulo Bernardo ao Celtic

Em comunicado, os escoceses dão conta da chegada do jovem de 21 anos ao plantel às ordens de Brendan Rodgers, destacando-o como internacional sub-21 que chega após 23 jogos pelo Benfica e os 13 (dois golos) pelo Paços de Ferreira na segunda metade da temporada transata.

"Estou muito entusiasmado por cá estar. É um grande clube e estou pronto para ir para o campo e ajudar a equipa", declarou o médio, citado em comunicado.

As `águias` também deram conta do negócio através do seu sítio oficial na Internet, mas sem mencionar a opção de compra que o Celtic avança estar incluída no negócio.

Brendan Rodgers considera que o novo reforço dará ao plantel "mais força em quantidade na zona do meio-campo", depois de ter ganho "experiência de primeira equipa num clube de topo como o Benfica".

Bernardo vive, assim, novo empréstimo pelas `águias`, após ter estado na descida de divisão dos pacenses em 2022/23.