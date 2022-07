Benfica empresta Tiago Gouveia ao Estoril Praia

O futebolista de 21 anos reforça as alas do ataque dos "canarinhos", nas quais apenas Arthur Gomes transitou do anterior plantel, e na época passada participou em 28 jogos, distribuídos por três diferentes equipas do Benfica: um jogo pelos sub-23, 25 pelo Benfica B e dois pela equipa principal. Marcou ainda 10 golos pela equipa B benfiquista na II Liga portuguesa de futebol.O jogador concluiu a formação no Benfica, no qual cumpriu cinco temporadas e ascendeu a sénior, tendo protagonizado a estreia pela equipa principal dos encarnados na época transata. Com a mudança para o Estoril Praia, continuará a evoluir no escalão máximo do futebol português.", anunciou o emblema da Linha de Cascais nas suas redes sociais sobre o acordo que prevê a cedência do futebolista por uma temporada, sem opção de compra para o Estoril Praia.O atacante torna-se o oitavo reforço garantido pelo Estoril Praia para 2022/23, juntando-se a Pedro Álvaro (ex-Benfica B), Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting), Tiago Araújo (ex-Arouca), Titouan Thomas (ex-Lyon, de França), James Léa-Siliki (ex-Rennes, França), Mor Ndiaye (ex-FC Porto) e Rodrigo Martins (ex-Mafra).