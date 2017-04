Benfica `esgota` bilhetes para o dérbi em Alvalade

Lusa 20 Abr, 2017, 15:41 | Futebol Nacional

"O Sport Lisboa e Benfica informa que os bilhetes para o dérbi de sábado se encontram esgotados", refere hoje o clube da Luz na sua página oficial.

Na qualidade de visitante, de acordo com os regulamentos, o Benfica teve direito a cinco por cento da capacidade do Estádio de Alvalade (50.095 espetadores), um número a rondar os 2.500 bilhetes.

Esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Estádio de Alvalade bateu o recorde de assistências na receção aos espanhóis do Real Madrid, com 50.046 espetadores, num jogo em que perdeu por 2-1.

Diante do rival Benfica, na última temporada, Alvalade teve 49.393 espetadores, num encontro então decisivo na luta pelo título e que as `águias` venceram por 1-0.

No sábado, o dérbi, que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto, acontece a cinco jornadas do final, com o Benfica na liderança da I Liga, com 71 pontos, seguido de FC Porto, com 61, e Sporting, com 63.