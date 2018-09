Benfica fala sobre revelação da identidade de pirata informático

Foto: Pedro A. Pina/Antena 1

Vários assuntos foram abordados pelo dirigente 'encarnado' sempre com o dedo apontado à justiça portuguesa, ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting. Também a defesa de Paulo Gonçalves, responsável pelo departamento jurídico e arguido no processo E-toupeira, esteve presente.



O jornalista Nuno Matos acompanhou a reação do dirigente do Benfica, no dia em que a revista "Sábado" revelou a identidade do 'hacker' que, alegadamente, terá divulgado os emails do Benfica.



Sabe-se que Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu de imediato a estas declarações de Varandas Fernandes e lembrou que a SAD do Benfica é a única acusada de corrupção.