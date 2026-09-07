Futebol Nacional
Benfica, FC Porto e Torreense no mesmo grupo da Taça da Liga feminina
Benfica, FC Porto e Torreense, atual detentor do título, vão disputar a Série A da Taça da Liga feminina de futebol, com o Sporting a aparecer como favorito na Série B, ditou hoje o sorteio da primeira fase.
De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Torreense vão defrontar-se já nesta fase, com o Racing Power a fechar o agrupamento.
Logo na primeira jornada, o Benfica viaja até Braga, enquanto Racing Power e FC Porto medem forças, com o Torreense a ficar isento.
Na Série B, o Sporting, que vai ter direito a ‘folga’ no arranque da prova, contando, depois, com a concorrência de Valadares Gaia, Vitória de Guimarães, Rio Ave e Marítimo.
Na estreia, prevista para 3 de outubro, tanto da Série A como da Série B, o Valadares Gaia recebe o Vitória de Guimarães e Marítimo visita o Rio Ave.
Numa competição que junta apenas as 10 equipas do principal escalão, a primeira fase vai ser disputada a uma só volta, com os dois primeiros classificados de cada agrupamento a seguirem para as meias-finais.
Logo na primeira jornada, o Benfica viaja até Braga, enquanto Racing Power e FC Porto medem forças, com o Torreense a ficar isento.
Na Série B, o Sporting, que vai ter direito a ‘folga’ no arranque da prova, contando, depois, com a concorrência de Valadares Gaia, Vitória de Guimarães, Rio Ave e Marítimo.
Na estreia, prevista para 3 de outubro, tanto da Série A como da Série B, o Valadares Gaia recebe o Vitória de Guimarães e Marítimo visita o Rio Ave.
Numa competição que junta apenas as 10 equipas do principal escalão, a primeira fase vai ser disputada a uma só volta, com os dois primeiros classificados de cada agrupamento a seguirem para as meias-finais.