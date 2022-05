Benfica-FC Porto. Otamendi é o sobrevivente de 2010/11

Em 3 de abril de 2011, Otamendi, então um jovem de 23 anos, celebrou, às escuras, com a iluminação apagada, e no meio da água, depois de ligados os aspersores, a vitória portista por 2-1, que valeu a conquista antecipada do centro, a cinco rondas do fim.Os "dragões" precisavam, então, de vencer para assegurar o cetro de 2010/11, que arrebatariam sem derrotas (27 vitórias e três empates), e conseguiram-no, num embate, da 25.ª ronda, de 30, em que os três golos aconteceram na primeira meia hora.Um autogolo do guarda-redes espanhol Roberto, logo aos nove minutos, e um penálti do brasileiro Hulk, aos 26, selaram o triunfo dos portistas. O argentino Saviola, também de grande penalidade, faturou para os locais, aos 17.Os portistas conseguiram, depois, segurar a vantagem até final, apesar de terem atuado 16 minutos em inferioridade numérica, precisamente por culpa da expulsão de Otamendi, que viu um primeiro amarelo aos 16 minutos e um segundo aos 70.O encontro não acabou, no entanto, com os comandados de André Villas-Boas com menos um, já que, aos 86 minutos, também o paraguaio Óscar Cardozo foi expulso, deixando a formação liderada por Jorge Jesus igualmente com 10 unidades.Villas-Boas lançou ainda Maicon, Belluschi e Cristian Rodrigues, não tendo utilizado Beto, Sapunaru, Rúben Micael e James Rodríguez.Cardozo, César Peixoto e Jardel também foram colocados em campo por Jesus, ao contrário de Moreira, Roderick, Felipe Menezes e Kardec.O encontro foi arbitrado pelo lisboeta Duarte Gomes, que mostrou por 11 vezes o amarelo, duas das quais a Otamendi, que, assim, viu o vermelho, tal como Cardozo, este direto.Na Luz, estiveram cerca de 40.000 espetadores presentes, sendo que, mais do que o jogo, ficou para a história a festa portista, sobretudo pela decisão do Benfica em apagar as luzes do Estádio da Luz e ligar os aspersores.Agora, 11 anos depois, o FC Porto volta a poder fazer a festa do título no Estádio da Luz, sendo que, desta vez, o jogo, da 33.ª ronda da I Liga 2021/22, acabará ainda à luz do dia, já que o pontapé de saída está marcado para as 18h00.