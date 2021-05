Benfica-FC Porto. Um clássico com sabor a pouco

Para o Benfica, esse parece ser mesmo o único objetivo no campeonato, pois, mesmo um triunfo no clássico pode ser insuficiente para evitar despedir-se oficialmente do título, caso o rival lisboeta – que visita na quarta-feira o Rio Ave - mantenha os 10 pontos de vantagem, a três jornadas do fim.





Os encarnados também já estiveram mais acossados pelo Sporting de Braga no terceiro lugar, que vale o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas os recentes desaires (frente a Sporting e Marítimo, ambos por 1-0), deixaram os "arsenalistas" a oito pontos de distância e cada vez mais resignados a terminarem na quarta posição.





Portistas sem Corona







Mesmo que perca em Lisboa, o FC Porto manter-se-á no segundo lugar, ainda que substancialmente mais fragilizado, com apenas um ponto de vantagem sobre o Benfica, apesar de as "águias" terem um calendário mais difícil, com destaque para a receção ao Sporting, na penúltima jornada.





Os "dragões" também não entregarão já esta semana o título aos "leões", pois, mesmo em caso de derrota no Estádio da Luz e de um triunfo do líder em Vila do Conde, ficarão com nove pontos de atraso – e outros tantos em disputa -, mas com vantagem no confronto direto (2-2 em Lisboa e 0-0 no Porto).





Além do treinador Sérgio Conceição, que foi suspenso por 21 dias, na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel, após o jogo Moreirense-FC Porto (1-1), o FC Porto poderá ver-se privado do influente médio mexicano Corona, a recuperar de uma rotura muscular na perna esquerda.





Taarabt e Darwin em dúvida







No Benfica, o técnico Jorge Jesus também tem dois potenciais titulares em risco, igualmente por lesão, o médio marroquino Adel Taarabt e o avançado uruguaio Darwin Núñez, apesar de contar com o instinto goleador do suíço Haris Seferovic, melhor marcador do campeonato, com 18 golos.





As duas equipas apresentam um passado recente animador, com um percalço comprometedor para cada: o Benfica venceu nove das últimas 10 partidas, mas a derrota por 2-1 na receção ao Gil Vicente pode ter custos elevados, enquanto para o FC Porto o empate com o Moreirense, a única vez que perdeu pontos nos derradeiros nove jogos, terá representado a machadada final na luta pelo título.





Para se manterem na corrida pelo segundo lugar, os encarnados precisam de fazer no encontro de quinta-feira, com início às 18h30, o que não conseguiram nos cinco anteriores frente aos azuis e brancos, nos quais sofreram quatro derrotas e um empate, precisamente no último confronto, na primeira volta da atual edição da I Liga (1-1).