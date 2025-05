Benfica feminino fecha `penta` com primeiro título invicto

As bracarenses ainda ameaçaram ‘estragar’ o percurso sem derrotas das ‘encarnadas’, com um tento da neerlandesa Zoi van de Ven, logo aos dois minutos, mas a formação comandada por Filipa Patão deu a volta ao resultado.



A central Carole Costa restabeleceu a igualdade de penálti, aos 21 minutos, para o seu 19.º golo nos cinco anos do ‘penta’, e a espanhola Cristina Martín-Prieto selou a reviravolta, aos 52, também para o seu 19.º golo, mas apenas na edição 2024/25, sagrando-se a melhor marcadora da prova.



Aos 75 minutos, Cristina Amado foi expulsa, mas, reduzido a 10, o Benfica conseguiu segurar o triunfo e o primeiro título sem derrotas, com 20 triunfos e dois empates, no reduto do Torreense (1-1) e na receção ao Sporting (1-1).



Nos anteriores quatro cetros, o Benfica nunca tinha conseguido acabar sem derrotas, sendo que foram sempre as ‘leoas’ que o impediram.



Em 2020/21, as ‘encarnadas’ perderam por 3-0 fora na primeira fase (zona Sul) e por 1-0 em casa já na fase de apuramento de campeão, mas acabaram por selar o título face ao Sporting, com um triunfo por 3-0 em pleno Estádio José Alvalade.



Na época seguinte (2021/22), a equipa de Filipa Patão só perdeu na fase inicial, por pesados 5-1, em Alcochete, para, depois, fechar a fase de apuramento de campeão com 13 vitórias e um empate, já cedido, em Famalicão (2-2), depois de selado o cetro.



Em 2022/23, já sem fase inicial, o Benfica venceu 21 dos 22 jogos, mas perdeu o outro com as ‘verde e brancas’, na Luz, por 1-0, à 17.ª ronda, quando já tinha o título no ‘bolso’.



O campeonato de 2023/24 foi, estatisticamente, o menos conseguido, com 18 vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo que o Sporting, que venceu por 3-1 no Seixal e em Alcochete, falhou muito nos outros embates.



Na presente temporada, o Benfica quase perdeu no reduto do Torreense, à 12.ª jornada, sendo salvo, aos 90+3 minutos, por Carole Costa, mas, antes ou depois, só cedeu outro empate, na receção ao Sporting (1-1), que então manteve a equipa três pontos à maior, a sete rondas do fim.