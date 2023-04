Benfica goleia Ouriense, mas ainda tem de esperar mais uma jornada para título

Com nove pontos de vantagem sobre a formação 'leonina', numa altura em que faltam disputar três jornadas na prova, no Seixal, o sentimento é de que o título já não foge à equipa ‘encarnada’, que na próxima jornada visita o reduto do Valadares Gaia.



Superiores em todos os capítulos do jogo, as benfiquistas chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, num jogo em que a resistência da formação de Ourém só durou sete minutos, momento em que Jéssica Silva, assistida por Cloé Lacasse, inaugurou o marcador num remate cruzado.



Aos 13 minutos, novamente com Cloé Lacasse a assistir, foi a vez de Ana Vitória fazer o 2-0, num remate forte. Num jogo de sentido único, valeu ao Ouriense a boa exibição de Ana Rita Oliveira, guarda-redes que desviou para o ferro remates de Kika Nazareth (21 minutos) e Cloé Lacasse (26), e ainda defendeu uma grande penalidade da canadiana Lacasse, aos 38.



No entanto, o intervalo não chegaria sem o Benfica fazer o 3-0, aos 41 minutos, num lance de desatenção na defesa do Ouriense que permitiu que a bola sobrasse para Carole Costa rematar enrolado para o fundo da baliza.



No segundo tempo, a superioridade das ‘águias’ foi materializada com mais três golos. Depois das duas assistências que fez na primeira parte, Cloé Lacasse inscreveu o seu nome da ficha de jogo como autora dos quarto e quinto golos da sua equipa, sendo este último apontado na conversão de uma grande penalidade. Kika Nazareth, aos 80, fechou as contas do marcador em 6-0, resultado que só não foi mais dilatado devido à boa exibição da guarda-redes do Ouriense.