Benfica interpõe providência cautelar no TAD para ter David Neres na Supertaça

De acordo com a lista de processos arbitrais que consta do site oficial do TAD, o objeto da providência cautelar é o "acórdão proferido em 2023-07-11 pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no âmbito do Processo Disciplinar n.º 98-22/23".

O extremo brasileiro tinha sido punido com um jogo de castigo pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF por "injúrias e ofensas à reputação", para além de uma multa de 510 euros, que o afastaria do primeiro jogo oficial da época, a Supertaça Cândido de Oliveira.

Durante os festejos do título das `águias`, David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais, que acabaram no segundo e quarto lugares da I Liga, respetivamente, na sequência dos quais o CD da FPF instaurou um processo disciplinar ao avançado.

Na altura em que ocorreu a situação mencionada, os `dragões` revelaram que pretendiam avançar com uma participação contra David Neres, tendo em conta o ocorrido na época 2021/22, quando os jogadores portistas Diogo Costa, Wilson Manafá, Fábio Cardoso e Otávio foram sancionados com um jogo de suspensão, atendendo aos cânticos insultuosos entoados contra as `águias` durante as comemorações do campeonato.

O Benfica procura, assim, garantir que David Neres esteja à disposição de Roger Schmidt para defrontar o FC Porto na Supertaça, marcada para 08 ou 09 de agosto, em Aveiro.