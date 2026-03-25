Benfica "mantém diálogo" apesar da saída da Liga Centralização

“Felizmente, [o processo] tem avançado muito. Temos tido a cooperação e diálogos permanentes com todos os clubes, com todas as sociedades desportivas, e temos tido uma interação grande e muito eficiente com a Autoridade da Concorrência (AdC)”, afirmou Reinaldo Teixeira, à margem da conferência ion, em Cascais.



O Benfica suspendeu o seu lugar na Liga Centralização, empresa responsável pela concretização do processo a partir de 2028/29, mas manteve-se sempre como parceiro da negociação, segundo o presidente da LPFP.



“Na altura, o Benfica saiu da Liga Centralização, foi uma decisão que teve, mas mantemos sempre a informação e a articulação com o Benfica, assim como com as demais redes desportivas”, vincou o dirigente.



Para Reinaldo Teixeira, a ausência do clube ‘encarnado’ da Liga Centralização nunca colocou em causa o processo, porque manteve, depois disso, “um discurso muito cordial”, tendo, inclusivamente, “sido informado e, até, cooperado com as resoluções”.



“Nós estamos a trabalhar em conjunto com todas as sociedades desportivas. E, como disse, estou convencido, a LPFP está convencida de que o processo de centralização vai ser honrado, vai ser cumprido”, sublinhou, prometendo que, em breve, vai ser apresentada a “chave de distribuição dos valores que está a ser trabalhada”.



Na mesma ocasião, em declarações aos jornalistas, Reinaldo Teixeira condenou os recentes atos de violência com árbitros de futebol e lamentou, também, a crispação entre os ‘grandes’, em ambos os casos preconizando a “valorização do espetáculo dentro das quatro linhas”.



Gorada a aprovação do mecanismo de distribuição das verbas da UEFA pelos clubes da II Liga, Reinaldo Teixeira confirmou que o desafio de conseguir mais receitas é o foco, desde o primeiro dia.



“Temos de tentar encurtar os custos e aumentar as receitas para todo o universo das sociedades desportivas. É nisso que estamos a trabalhar, com novos patrocínios, novas condições, tentar reduzir custos e por aí vamos continuar, porque é o papel da LPFP ser um facilitador de processos”, admitiu.



O presidente da LPFP atribuiu ainda a Sporting, FC Porto e Sporting de Braga o “mérito de terem chegado aos quartos de final das competições europeias”, admitindo que é o “reconhecimento da qualidade do trabalho”.



“Ou seja, a LPFP orgulha-se, mas o mérito e o feito é das sociedades desportivas. A nós compete-nos continuar a cooperar, a colaborar, a interagir com todas as sociedades, melhorar os nossos recintos de jogo – este ano tivemos 12 novos relvados -, por isso vos digo, temos de melhorar a qualidade dos nossos recintos, para os jogadores, para os espetadores e adeptos e, desta forma, alavancar pela positiva o ecossistema do futebol”, salientou.



Reinaldo Teixeira voltou a justificar com os regulamentos o adiamento do jogo entre Sporting e Tondela, da 26.ª jornada, pela presença bem-sucedida dos bicampeões nacionais nos quartos de final da Liga dos Campeões, para 29 de abril, se os ‘leões’ forem eliminados da competição europeia, em que enfrentam os ingleses do Arsenal.