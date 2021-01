Benfica recebe Belenenses SAD nos "quartos" da Taça

O clube da Luz, que é recordista da prova, com 26 títulos, está há três jogos seguidos sem vencer e, no último, no empate caseiro (1-1) com o Nacional, para o campeonato, 10 jogadores estiveram ausentes devido a estarem infetados com o novo coronavírus.



Mesmo assim, a equipa de Jorge Jesus vai tentar garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal perante um Belenenses SAD altamente irregular, mas que vem de um triunfo sobre o Tondela (2-0), apenas o seu terceiro em 15 jornadas da I Liga.



Além dos jogadores, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, testou igualmente positivo à covid-19 e, na quarta-feira, o treinador Jorge Jesus cancelou a conferência de imprensa de antevisão por estar com uma infeção respiratória.



O encontro no Estádio do Luz, que mais uma vez vai estar sem público, está agendado para as 21h15.



O vencedor vai encontrar nas "meias" o Estoril-Praia, que, na quarta-feira, prosseguiu o seu sensacional percurso na Taça, batendo os insulares, por 3-1, após prolongamento, no encontro, disputado no Funchal, que marcou o arranque dos ‘quartos’.



Na sexta-feira, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai a Barcelos discutir o apuramento com o Gil Vicente, enquanto o Sporting de Braga recebe o Santa Clara.