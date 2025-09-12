Benfica recebe Santa Clara antes da Champions
O Benfica recebe hoje o Santa Clara, no arranque da quinta jornada da I Liga, num encontro que antecede a estreia dos ‘encarnados’ na fase de liga da Liga dos Campeões.
Ainda 100% vitorioso no campeonato, o Benfica, com menos um jogo, pode, em caso de triunfo, igualar provisoriamente na liderança o FC Porto, que recebe no sábado o Nacional.
Depois de duas derrotas a abrir o campeonato, numa altura em que disputava as rondas preliminares da Liga Conferência, o Santa Clara está agora sem perder há dois encontros na I Liga, na qual ocupa o 10.º lugar.
Em nove receções aos açorianos no campeonato, o Benfica apenas foi derrotado uma vez, em 2019/20, ganhando os restantes oito encontros e nunca ficando sem marcar golos.
O encontro do Estádio da Luz, em Lisboa, está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.
À mesma hora, o Alverca e o Tondela, duas das equipas que subiram esta temporada à I Liga, procuram a primeira vitória, depois de terem somado apenas um empate nas quatro primeiras jornadas.
Programa da 5.ª jornada
Sexta-feira
Alverca – Tondela, 20:15
Benfica – Santa Clara, 20:15
Sábado
Moreirense – Rio Ave, 15:30
Estoril Praia – AVS, 15:30
FC Porto – Nacional, 18:00
Famalicão – Sporting, 20:30
Domingo
Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30
Arouca – Casa Pia, 18:00
Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30
