Benfica recebe Santa Clara antes da Champions

Ainda 100% vitorioso no campeonato, o Benfica, com menos um jogo, pode, em caso de triunfo, igualar provisoriamente na liderança o FC Porto, que recebe no sábado o Nacional.



Depois de duas derrotas a abrir o campeonato, numa altura em que disputava as rondas preliminares da Liga Conferência, o Santa Clara está agora sem perder há dois encontros na I Liga, na qual ocupa o 10.º lugar.



Em nove receções aos açorianos no campeonato, o Benfica apenas foi derrotado uma vez, em 2019/20, ganhando os restantes oito encontros e nunca ficando sem marcar golos.



O encontro do Estádio da Luz, em Lisboa, está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



À mesma hora, o Alverca e o Tondela, duas das equipas que subiram esta temporada à I Liga, procuram a primeira vitória, depois de terem somado apenas um empate nas quatro primeiras jornadas.



Programa da 5.ª jornada



Sexta-feira

Alverca – Tondela, 20:15

Benfica – Santa Clara, 20:15



Sábado

Moreirense – Rio Ave, 15:30

Estoril Praia – AVS, 15:30

FC Porto – Nacional, 18:00

Famalicão – Sporting, 20:30



Domingo

Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca – Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30

