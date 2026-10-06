Benfica recebe Sporting na Luz na Liga feminina de futebol em 24 de outubro
O jogo entre o Benfica e o Sporting, da quinta jornada da Liga feminina de futebol, vai disputar-se no Estádio da Luz, em Lisboa, em 24 de outubro, anunciou hoje o clube `encarnado`.
Com início agendado para esse sábado, às 15:30, o encontro será o primeiro dérbi entre as duas equipas na presente edição do campeonato, com o Benfica, hexacampeão nacional, a receber as rivais lisboetas.
À entrada para a quarta jornada, agendada para o fim de semana de 17 e 18 de outubro, o Benfica ocupa o terceiro lugar, com seis pontos, menos três do que o líder Torreense e um do que as `leoas`, segundo classificado.
As `encarnadas`, no entanto, têm menos um jogo disputado, devido aos compromissos europeus. O encontro da terceira jornada, frente ao Vitória de Guimarães, foi reagendado para 03 de janeiro de 2027, no Benfica Campus, no Seixal.