Benfica resgata empate com Valadares Gaia na Taça feminina

As visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Carolina Santiago (22 minutos), e aumentaram a vantagem, já no segundo tempo, por Erica Meg (47), mas as ‘encarnadas’ reagiram por Christy Ucheibe (57) e Andreia Norton (67) e seguem 'vivas' para o encontro de dia 27.



Uma semana após vencer por 3-0, em Vila Nova de Gaia, em encontro que consagrou o Benfica como pentacampeão nacional feminino, as ‘encarnadas’ encontraram inesperadas dificuldades frente às mesmas rivais, agora no Seixal, e tiveram de puxar os ‘galões’, no segundo tempo, para evitar a surpresa completa.



A estratégia das nortenhas passava por levar a eliminatória para sua casa, mas não se limitaram a defender e repartiram a primeira parte, acabado por ser mais eficazes nesse período. Aos 22 minutos, Carolina Santiago ganhou o duelo a Laís Araújo no interior da grande área ‘encarnada’ e bateu Lena Pauels.



Já depois de a árbitra do encontro decidir mostrar apenas cartão amarelo a Christy Ucheibe (45+2), após ser chamada pela videoárbitra para analisar um lance de possível expulsão, Erica Meg (45+3) podia ter ampliado para as visitantes, mas, ainda antes do intervalo, Laís Araújo só não fez o empate porque o seu cabeceamento acertou na trave.



Logo a abrir a segunda parte, na sequência de um canto, Erica Meg (47) não desperdiçou uma bola que ‘pingou’ para o coração da área e fez o 2-0.



Porém, seguiu-se o melhor período do Benfica no encontro e a equipa orientada por Filipa Patão acabou por reduzir num lance semelhante: Marit Lund bateu um canto diretamente à trave e a bola sobrou para os pés de Chisty Ucheibe (57), que só teve de empurrar para as redes.



O ataque à baliza do Valadares Gaia intensificou-se, mas as visitantes defendiam-se com uma linha de seis defesas e, por isso, Andreia Norton (67) resolveu à ‘bomba’ as dificuldades em chegar à baliza, com um disparo de fora da área, em zona frontal, que Erin Seppi não conseguiu deter.



O Benfica ainda tentou um terceiro golo que lhe permitiria partir em vantagem para a segunda mão e o Valadares Gaia também não se escondeu por completo, aproveitando o balanceamento ofensivo das águias para sair em transições, mas o resultado não sofreu mais alterações.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Valadares Gaia, 2-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Carolina Santiago, 22 minutos.



0-2, Erica Meg, 47.



1-2, Christy Ucheibe, 57.



2-2, Andreia Norton, 67.







Equipas:



- Benfica: Lena Pauels, Laís Araújo (Marit Lund, 46), Carole Costa, Christy Ucheibe, Catarina Amado, Andreia Faria (Beatriz Cameirão, 62), Anna Gasper, Andreia Norton, Chandra Davidson, Cristina Martín-Prieto (Lara Martins, 75) e Nycole Raysla (Raquel Engesvik, 86).



(Suplentes: Rute Costa, Joana Silva, Marit Lund, Beatriz Cameirão, Jody Brown, Letícia Almeida, Raquel Engesvik, Lara Martins e Neide Guedes).



Treinadora: Filipa Patão.



- Valadares Gaia: Erin Seppi, Mackenzie Cherry, Louisa Aniwaa, Emily Hähnel (Jennie Lakip, 87), Sara Monteiro, Neuza Besugo (Carol Ferreira, 80), Cristiana Vieira (Alexis Strickland, 68), Érica Ventura (Angeline Da Costa, 87), Beatriz Barbosa, Erica Meg e Carolina Santiago.



(Suplentes: Carol Alves, Margarida Pinto, Jennie Lakip, Angeline Da Costa, Carol Ferreira, Maria Baleia, Alexis Strickland, Inês Barge e Matilde Vilhena).



Treinador: Zé Nando.







Árbitro: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Christy Ucheibe (45+2) e Cristiana Vieira (63).







Assistência: cerca de 400 espetadores.