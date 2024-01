Benfica segue para os quartos da Taça de Portugal ao vencer Sporting de Braga

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, no jogo ‘grande’ dos ‘oitavos’, disputado no Estádio da Luz.

Rafa (42 minutos), Arthur Cabral (44) e Aursnes (70) marcaram para os ‘encarnados’, que estiveram a perder com um tento de João Mário (07) na própria baliza, sendo que, pelo meio, Zalazar ainda assinou o segundo golo dos minhotos (48).



O Benfica, recordista de troféus da Taça de Portugal (26), junta-se nos quartos de final da prova ‘rainha’ aos também apurados FC Porto, detentor do troféu, Sporting, União de Leiria, Gil Vicente e Vizela. Na quinta-feira, ficarão concluídos os oitavos de final, com as partidas Santa Clara-Nacional e Vitória de Guimarães-Penafiel.