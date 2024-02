Benfica, Sporting e FC Porto entram hoje em campo na 23.ª jornada da I Liga

Os ‘encarnados’, que lideram o campeonato, com 55 pontos, jogam em casa a partir das 18:00, com o Portimonense (14.º), enquanto os ‘leões’, em igualdade pontual, mas com menos um encontro realizado, visitam o Rio Ave (16.º), às 20:30.



Os dois rivais retomam as lides nacionais poucos dias depois de terem garantido a presença nos oitavos de final da Liga Europa e antes de se defrontarem, na quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Também às 18:00, o FC Porto, terceiro colocado, com 48 pontos, desloca-se a casa do Gil Vicente (11.º) e procurará aproveitar qualquer deslize da dupla lisboeta para se aproximar do topo, mas também distanciar-se do Sporting de Braga, quarto colocado, que apenas joga na segunda-feira, no terreno do Boavista, no fecho da ronda.



No primeiro encontro do dia, o Vizela recebe o Estoril Praia, a partir das 15:30, num duelo em que os vizelenses tentarão capitalizar o empate do Desportivo de Chaves e deixar o 18.º e último lugar, enquanto os estorilistas (15.º) esperam afastar-se da zona de despromoção.