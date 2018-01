Benfica vê em Augustinsson o substituto de Grimaldo

Mário Aleixo - RTP 06 Jan, 2018, 11:12 / atualizado em 06 Jan, 2018, 11:12 | Futebol Nacional

Ludwig Augustinsson, lateral-esquerdo do Werder Bremen, está na lista de potenciais reforços do Benfica.



O sueco é tido como o elemento com o perfil desejado para ocupar o lugar de Grimaldo, cuja saída para o Nápoles no final da temporada, pelo valor de 30 milhões de euros, se encontra em fase de negociação.



O administrador da SAD do clube da Luz, Rui Vitória, terá colocado o jogador para análise de Rui Vitória que ficou agradado com aquilo que viu.



O jovem defesa, de 23 anos, é um lateral ofensivo o que agrada ao técnico das “águias”.



O negócio poderá ser fechado por uma verba que oscilará entre os nove a dez milhões de euros.

Carreira em crescendo

Ludwig Augustinsson é jogador do Werder Bremen, atual antepenúltimo classificado da Bundesliga, tendo jogado esta época 19 jogos e tem vínculo com o clube germânico até 2021.



O jogador foi contratado no início da época ao Copenhaga.



O internacional sueco tem 13 internacionalizações e participou em 10 desafios da fase de apuramento para o Mundial"2018, cumprindo mesmo os 90 minutos dos dois desafios do play-off com a Itália.