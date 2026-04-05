Futebol Nacional
Benfica vence Torreense e fica a dois pontos do `hexa` na Liga feminina
O pentacampeão em título Benfica colocou-se hoje a dois pontos do ‘hexa’, ao vencer em casa o Torreense por 2-0, com um ‘bis’ de Diana Silva, em encontro da 15.ª jornada da prova.
No Benfica Campus, no Seixal, a avançada internacional lusa foi a figura do encontro, ao marcar aos 19 e 85 minutos, o primeiro golo após um ressalto na área e o segundo a desviar um centro da esquerda da alemã Anna Gasper.
O Benfica continua, assim, invicto, com 12 vitórias e três empates, para um total de 39 pontos, mais oito do que o Sporting, segunda classificado, que no sábado venceu por 3-1 na receção ao Sporting de Braga. O Torreense é terceiro, com 25.
A formação ‘encarnada’ só depende de si para se sagrar campeã na próxima ronda, a 16.ª e antepenúltima, o que acontecerá se vencer no terreno das ‘arsenalistas’, em 25 de abril. Também será se o Sporting não conseguir bater em casa o Rio Ave.
O Benfica sagrou-se campeão da II Divisão na estreia no futebol feminino, em 2018/19, liderava quando a Liga principal foi interrompida devido à pandemia de covid-19, em 2019/20, e, depois, venceu em 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
