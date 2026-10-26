Futebol Nacional
Taça de Portugal
Benfica visita Torreense na Taça de Portugal, Sporting e FC Porto jogam em casa
O Benfica vai jogar em casa do detentor do troféu, Torreense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, enquanto Sporting e FC Porto recebem equipas de escalões secundários, ditou o sorteio hoje realizado.
Os ‘encarnados’, recordistas de conquistas (26), mas que não vencem a prova desde 2016/17, vão visitar a formação de Torres Vedras, da II Liga, que na última temporada surpreendeu as hostes nacionais ao bater o Sporting na decisão, no Jamor.
Já os ‘leões’ vão defrontar no Estádio José Alvalade o União da Serra, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, e o FC Porto será anfitrião do Paredes, da Liga 3.
O sorteio ditou ainda um dérbi Vitória de Guimarães-Sporting de Braga na quarta eliminatória, cujos encontros estão agendados para 22 e 23 de novembro.
Programa da quinta eliminatória (15, 16 e 17 dez):
Já os ‘leões’ vão defrontar no Estádio José Alvalade o União da Serra, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, e o FC Porto será anfitrião do Paredes, da Liga 3.
O sorteio ditou ainda um dérbi Vitória de Guimarães-Sporting de Braga na quarta eliminatória, cujos encontros estão agendados para 22 e 23 de novembro.
O quadro dos oitavos de final, a realizar entre 15 e 17 de dezembro, também ficou definido neste sorteio, sendo que, caso passem a quarta eliminatória, o Benfica jogará em casa com AVS ou Tondela, o FC Porto visitará União de Leiria ou Leça, e o Sporting será anfitrião de Atlético ou Casa Pia.
Programa da quarta eliminatória (21 e 22 nov):
- Vitória de Guimarães (I) – Sporting de Braga (I)
- Torreense (II) – Benfica (I)
- FC Porto (I) – Paredes (L3)
- Sporting (I) - União da Serra (CP)
- Atlético (L3) - Casa Pia (I)
- Gil Vicente (I) - Olhanense (D)
- Vianense (L3) - Rio Ave (I)
- Farense (II) - Fátima (CP)
- Mafra (L3) - Arouca (I)
- Vitória de Sernache (L3) - Lusitânia de Lourosa (II)
- União de Leiria (II) - Leça (L3)
- Marítimo (I) - Desportivo de Chaves (II)
- Sanjoanense (CP) - Académica (II)
- Estoril Praia (I) - Felgueiras (II)
- AVS (II) - Tondela (II)
- Estrela da Amadora (I) - Portimonense (II)
Programa da quinta eliminatória (15, 16 e 17 dez):
- Sporting (I)/União da Serra (CP) - Atlético (L3)/Casa Pia (I)
- União de Leiria (II)/Leça (L3) – FC Porto (I)/Paredes (L3)
- Marítimo (I)/Desportivo de Chaves (II) - Vitória de Sernache (L3)/Lusitânia de Lourosa (II)
- Gil Vicente (I)/Olhanense (D) - Vitória de Guimarães (I)/Sporting de Braga (I)
- Estoril Praia (I)/Felgueiras (II) - Estrela da Amadora (I)/Portimonense (II)
- Torreense (II)/Benfica (I) - AVS (II)/Tondela (II)
- Vianense (L3)/Rio Ave (I) - Mafra (L3)/Arouca (I)
- Farense (II)/Fátima (CP) - Sanjoanense (CP)/Académica (II)
(I) - I Liga; (II) II Liga; (L3) Liga 3; (CP) Campeonato de Portugal; (D) Distrital