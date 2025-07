Benfica volta com reforço Obrador

Em sentido contrário, o médio turco Orkun Kökçü deixou as "águias" e assinou pelo Besiktas, com o Benfica a confirmar no domingo o negócio, enquanto Di María, em final de contrato, rumou ao Rosário Central, clube da sua formação.



Outras saídas foram as de Renato Sanches (Paris Saint-Germain), Belotti (Como) e Amdouni (Burnley), que estavam na Luz a título de empréstimo.



Início do trabalho



Na terça-feira, a equipa benfiquista, treinada por Bruno Lage, inicia o trabalho de campo, com uma sessão bidiária de treino, já no Seixal.



Em ano de eleições, marcadas para 25 de outubro, os encarnados disputam o primeiro jogo oficial de 2025/26 em 31 de julho, a Supertaça portuguesa, frente ao Sporting.



A estreia na I Liga, na qual o Benfica é recordista de títulos, com 38, mas deixou escapar os dois últimos para o Sporting, está marcada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto, frente ao Rio Ave, no Estádio da Luz.



Nessa fase, as "águias" terão também os dois jogos da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, ainda com adversário por definir, sendo que, caso sigam em frente, disputarão o Play-off.



Ou seja, no espaço de um mês, os encarnados poderão realizar nove jogos oficiais, entre Supertaça, campeonato e rondas preliminares da "Champions".



Lista dos 28 jogadores que se apresentaram no primeiro dia de trabalhos:



- Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira.



- Defesas: Otamendi, António Silva, Bah, Tomás Araújo, Dahl, Obrador, Leandro Santos, Joshua Wynder e Gonçalo Oliveira.



- Médios: Aursnes, Florentino, Barreiro, João Rego, Manu, Nuno Félix, João Veloso, Rafael Luís e Diogo Prioste.



- Avançados: Pavlidis, Tiago Gouveia, Bruma, Aktürkoğlu, Prestianni, Henrique Araújo e Tengstedt.





