Benfiquistas dominam melhor defesa da I Liga de 2022/2023

Os três centrais e o lateral esquerdo foram os mais votados pelos treinadores e capitães das 18 equipas que disputaram o campeonato, juntando-se a Diogo Costa, do FC Porto, que foi distinguido como o melhor guarda-redes. A LPFP ainda não divulgou os médios e avançados que integram o “11 do ano”.António Silva, de 19 anos, protagonizou uma “estreia pela equipa principal notável”, contribuindo para a conquista do 38.º título do Benfica ao participar em 30 jogos e marcar três golos, tornando-se internacional português e sido convocado para a fase final do Mundial de 2022, no Qatar.O capitão da equipa lisboeta, o argentino Otamendi, de 35 anos, também foi escolhido, depois de ter disputado 31 jogos na I Liga e marcado um golo na caminhada vitoriosa do Benfica, numa temporada em que se sagrou campeão mundial em representação da Argentina.O internacional português Pepe, capitão do FC Porto, de 40 anos, integra igualmente a melhor defesa da época 2022/23, na qual efetuou 24 partidas na I Liga, que o clube portuense terminou no segundo lugar.O espanhol Grimaldo, de 27 anos, é o único jogador que não alinha no eixo da defesa, completando a linha de quatro elementos do setor mais recuado, depois de ter sido o jogador de campo mais utilizado no Benfica, em 33 jogos, nos quais marcou cinco golos.