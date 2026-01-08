Futebol Nacional
Benjamín Rojas e Académico rescindem vínculo por mútuo acordo
A Académico de Viseu FC, Futebol SAD anunciou esta quinta-feira a saída do jovem chileno, num término de contrato alcançado por acordo entre as partes.
O clube informou que o defesa direito Benjamín Rojas terminou a sua ligação ao emblema academista, após meia temporada na qual alinhou em seis ocasiões pela equipa profissional.
foto: Académico de Viseu
Ao jogador, a Administração da Académico de Viseu FC, Futebol SAD fala em nome de todo o Universo Academista, demonstrando toda a gratidão pelo profissionalismo que o atleta sempre demonstrou ao serviço dos Viriatos.