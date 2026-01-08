Benjamín Rojas e Académico rescindem vínculo por mútuo acordo

O clube informou que o defesa direito Benjamín Rojas terminou a sua ligação ao emblema academista, após meia temporada na qual alinhou em seis ocasiões pela equipa profissional.





foto: Académico de Viseu

Ao jogador, a Administração da Académico de Viseu FC, Futebol SAD fala em nome de todo o Universo Academista, demonstrando toda a gratidão pelo profissionalismo que o atleta sempre demonstrou ao serviço dos Viriatos.