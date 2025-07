Bernardo Schappo reforça Estrela da Amadora até 2028

“O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com Bernardo Schappo para reforçar o setor defensivo da nossa equipa. O defesa-central esquerdino, de 26 anos, campeão da Série C do Brasileirão pelo Ituano em 2021, junta-se ao Estrela com contrato válido até 2028”, afirmaram os ‘tricolores’, no sítio oficial na internet.



A última experiência de Bernardo Schappo foi ao serviço do Vila Nova, cedido pelo Fortaleza, no qual apontou quatro golos em 29 partidas, já depois do empréstimo ao Botafogo-SP, em 2024, no qual realizou 47 duelos, com dois tentos marcados.



Sem nenhum jogo feito pelo Fortaleza, Bernardo Schappo fez quase toda a carreira no Ituano, com o Estrela da Amadora a destacar a “reconhecida imponência física, perfil combativo e grande capacidade no jogo aéreo” do defesa.



É o 12.º reforço da equipa, juntando-se aos guarda-redes Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic, Estados Unidos), David Grilo (ex-Belenenses) e Diogo Pinto (ex-Sporting), aos defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, Alemanha), Jefferson Encada (ex-Pharco, Egito), Atanas Chernev (ex-Botev Plovdiv, Bulgária), Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães), e aos avançados Alan Godoy (ex-FC Barcelona, Espanha), Abraham Marcus (ex-FC Porto), João Resende (ex-União de Leiria) e Jorge Meireles (ex-FC Porto).



Por outro lado, os ‘tricolores’ despediram-se dos guarda-redes Francisco Meixedo (Feirense) e Marko Gudzulic (Desportivo de Chaves), dos defesas Diogo Travassos (Sporting) e Juan Mina (New York Red Bulls, Estados Unidos), dos médios Manuel Keliano (Akhmat Grozny, Rússia), Léo Cordeiro e Leonel Bucca (Independiente Rivadavia, Argentina), e dos avançados Gerson Sousa (Benfica), Tiago Mamede (Portimonense) e Ronaldo Tavares (Athletic-MG, Brasil).



O Estrela da Amadora, que concluiu a última época no 15.º posto, com 29 pontos, vai iniciar a campanha na I Liga 2025/26 com uma visita ao reduto do Estoril Praia.