Beto diz que jogos europeus não terão impacto no clássico

Com o desaire da equipa de Alvalade no terreno do Vitória de Guimarães, os dois rivais chegam ao "jogo grande" em igualdade pontual (31 pontos), mas Beto, na sua experiência de jogador que representou ambos, acredita que a sequência de resultados recentes não terá impacto no desfecho da partida.", reiterou o antigo guarda-redes, à margem da sessão de lançamento de cursos da Liga Portugal Business School.Apesar de considerar que os clássicos têm sempre um acrescento de importância relativamente aos restantes jogos, sublinhou que o campeonato ainda se encontra no "começo", pelo que não considera o duelo decisivo.O antigo internacional português assumiu que o ambiente que se faz sentir nestes duelos pode favorecer a formação que joga em casa, neste caso, o Sporting.", explicou.Com Benfica a apenas um ponto de distância dos líderes e o Sporting de Braga a dois, estes que também se defrontam na ronda 14, Beto sublinhou o equilíbrio e competitividade do campeonato, relembrando que quatro equipas podem ocupar o posto dianteiro no final da jornada.", constatou.





Nélson desvaloriza desaire em Guimarães



Já Nélson Pereira, que defendeu as redes sportinguistas por nove temporadas, entre 1997 e 2006, não mostrou preocupação com o desaire em Guimarães, num jogo que considera ter sido perdido pelo conjunto de Rúben Amorim nos detalhes, com a equipa a manter "qualidade e volume de jogo bons".



Com o apuramento da fase de grupos da Liga Europa garantido, rejeita, contudo, que os verdes e brancos devam pensar já no encontro de segunda-feira, antes dos austríacos do Sturm Graz, na quinta-feira.



"O Sporting tem sempre objetivos da próxima fase. Nesta altura, o Sporting está classificado, mas vivemos num país em que, em termos de capacidade financeira, estamos muito abaixo dos outros. Precisamos de todo este dinheiro que possa entrar e o Sporting não foge à regra. A capacidade para reter os melhores jogadores também passa muito por aí", disse.



Nuno Gomes destaca resultados na UEFA



O antigo avançado benfiquista Nuno Gomes, também em declarações à margem do evento, não comentou o apuramento dos encarnados para o play-off dos "oitavos" da Liga Europa, após a vitória por 3-1 diante do Salzburgo, mas mostrou-se satisfeito pela manutenção dos quatro emblemas lusos nas competições europeias.



"Acima de tudo, é de realçar que temos quatro equipas que continuam a participar nas competições europeias e isso é muito importante para o futebol português, para a Liga e para os clubes. Como é óbvio, Benfica e Sporting de Braga poderiam ter feito uma prova melhor. Ao fim e ao cabo, no caso do Sporting de Braga, temos de estar também orgulhosos e contentes pela prestação", realçou.