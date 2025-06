Bicampeão Sporting está entre os oito adversários de pré-época do Farense

Os algarvios, que iniciam o trabalho de campo no relvado na segunda-feira, começam o lote de confrontos de pré-época frente à sua equipa de sub-23, no sábado, dia 5 de julho.



Segue-se um encontro com o Santa Clara, no dia 16, e a segunda edição do Troféu Hassan, em que defrontará os espanhóis do Betis e a União Leiria, da II Liga, num triangular com jogos de 45 minutos, no dia 19, em Faro.



Dois dias depois, em 21 de julho, o Farense defrontará o Sporting, enquanto para dia 26 estão previstas partidas com duas equipas da Liga 3, Belenenses e Amora.



A pré-época da formação de Faro terminará no dia 29 de julho, com um confronto com os sauditas do Al-Ettifaq.



Até ao momento, os algarvios anunciaram as contratações do defesa Rúben Fernandes (ex-Gil Vicente) e do extremo Nikola Gjorgjev (ex-Aarau, Suíça).



O Farense, 17.º classificado na edição de 2024/25 da I Liga, voltou à II Liga dois anos depois e será orientado pelo treinador Jorge Silas, que sucedeu a Tozé Marreco.