Bilhetes para a Supertaça esgotaram na Luz

Lusa Comentários 21 Jul, 2019, 16:23 | Futebol Nacional

“Os bilhetes para a Supertaça Cândido de Oliveira, que coloca frente a frente Benfica e Sporting, estiveram à venda mediante condições e já se encontram esgotados”, anunciou o clube da Luz, no seu sítio na Internet.



Cada um dos clubes recebeu 11.853 bilhetes para a final da Supertaça, a disputar em 04 de agosto, às 20:45, no Estádio Algarve, que tem uma lotação de 28.636 espetadores.



Os bilhetes foram colocados à venda apenas através dos clubes, e têm quatro categorias de preço, o mais barato com um custo de 15 euros e o mais caro a 35 euros, além de ingressos a 20 e a 25 euros.