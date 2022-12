"Bis" de Aziz vale triunfo do Rio Ave sobre Farense

O avançado ganês dos nortenhos abriu o marcador aos 30 minutos, e já depois de Zach Muscat resgatar o empate para os algarvios, aos 62 minutos, Aziz assumiu-se como homem do jogo ao marcar o segundo golo da equipa, de grande penalidade, aos 73, numa altura em que Farense jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Cristian Ponde, aos 65 minutos.O conjunto da região sul ainda tentou resgatar o empate nos últimos momentos do desafio, nomeadamente num desvio perigoso do recém-entrado Lucão, mas nunca teve pontaria para inverter a vantagem final do Rio Ave por 2-1.