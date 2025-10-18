Futebol Nacional
Taça de Portugal
‘Bis’ de Miguel Puche em Portimão apura Arouca para quarta ronda da Taça
O Arouca, da I Liga, garantiu a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 2-1 em casa do Portimonense, da II Liga, em jogo marcado pelo ‘bis’ de Miguel Puche.
Após o ‘nulo’ ao intervalo, o avançado espanhol decidiu a partida com golos aos 49 e 69 minutos, enquanto Tamble Monteiro assinou a momentânea igualdade, aos 63, de grande penalidade.
O avançado Barbero protagonizou, aos cinco minutos, o primeiro momento de perigo para o 11.º classificado do primeiro escalão, para defesa de Douglas Friedrich, dando o mote para 45 minutos equilibrados e com muita emoção.
Nos locais, Edney Silva atirou à barra, aos 37 minutos, e Tamble Monteiro teve falha ‘imperdoável’, aos 39, enquanto Pablo Gozálbez, isolado, permitiu a defesa de Friedrich, aos 43, e depois, com algum azar, rematou à barra e viu a bola ressaltar nas costas do guardião e no poste antes de sair, aos 45+1.
No reatamento, Miguel Puche colocou os arouquenses em vantagem com uma conclusão certeira ao segundo poste, após cruzamento da direita, aos 49 minutos.
Os algarvios, sétimos na II Liga, empataram numa grande penalidade de Tamble Monteiro, aos 63 minutos, mas o extremo espanhol colocou novamente a sua marca no jogo, aos 69, na sequência de assistência primorosa do médio japonês Taichi Fukui.
O Arouca ‘agradeceu’ o apuramento nos minutos finais ao guardião Nico Mantl, que tirou o golo por duas vezes a Mo Dauda, aos 86 minutos, e defendeu um remate forte de Canário, aos 90+4.
Jogo no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Arouca, 1-2.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
0-1, Miguel Puche, 49 minutos.
1-1, Tamble Monteiro, 63 (grande penalidade).
1-2, Miguel Puche, 69.
Equipas:
- Portimonense: Douglas Friedrich, Heitor, Douglas Grolli (Jarleysom, 58), Marlon Júnior, Edney Silva (Mo Dauda, 79), Xavier, Jotavê (Francisco Canário, 58), Tiago Mamede, João Reis, Samuel Lobato (Zé Gabriel, 69) e Tamble Monteiro (Mesaque Djú, 79).
(Suplentes: Maycon, Sami, Alexandre Abel, Thauan Lara, Mesaque Djú, Mo Dauda, Zé Gabriel, Jarleysom e Francisco Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Arouca: Nico Mantl, Tiago Esgaio, Popovic, Omar Fayed, Arnau Solà, Taichi Fukui, Espen van Ee, Alfonso Trezza (Alex Pinto, 84), Pablo Gozálbez (Lee Hyun-ju, 67), Miguel Puche (Naïs Djouahra, 76) e Barbero (Jansonas, 84).
(Suplentes: João Valido, Jakub Vinarcik, Diogo Monteiro, Naïs Djouahra, Lee Hyun-ju, Brian Mansilla, Amadou Danté, Jansonas e Alex Pinto).
Treinador: Vasco Seabra.
Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Lobato (07), Pablo Gozálbez (18), Alfonso Trezza (27) e Xavier (90+5).
Assistência: Cerca de 500 espetadores.
