Bis de Noah Madsen garante triunfo do Marítimo frente ao Mafra

Mesmo a jogar fora de casa, o conjunto forasteiro assumiu sempre as despesas do encontro, criando mais situações de perigo, porém, com pouca eficácia na finalização.



Os 'verde-rubros', por seu turno, souberam sofrer, beneficiando depois da inspiração individual de Noah Madsen, aos 66 e aos 90+4 minutos, na sequência de lances de bola parada.



A primeira parte decorreu em ritmo baixo, com poucos momentos de interesse junto das balizas, sendo que as melhores oportunidades pertenceram ao Mafra, que esteve sempre mais perto de marcar.



Aos 19 minutos, Diogo Capitão cabeceou para boa intervenção de Gonçalo Tabuaço, depois de uma sobra no interior da área, após um pontapé de canto.



Perto do intervalo, foi a vez de Bryan Róchez ameaçar o golo, mas o remate em arco acabou defendido pelo guardião maritimista, que conseguiu segurar o 'nulo'.



Ao longo dos primeiros 45 minutos, a 'equipa do convento' foi superior, com mais posse de bola, ao passo que os madeirenses jogaram na expectativa, mas sem conseguirem tirar proveito das transições rápidas.



Depois do descanso, manteve-se a toada, com Bryan Róchez novamente a ameaçar, aos 57, mas Gonçalo Tabuaço voltou a ser herói, impondo-se no 'um para um' com o avançado hondurenho.



Quando nada o fazia prever, o golo surgiu, mas na baliza de Martin Fraisl, por via de um belo remate de Noah Madsen, de 'trivela', que deixou o guardião austríaco sem reação.



Em superioridade numérica, após a expulsão de Chriso, a 'turma' madeirense chegou ao 2-0, aos 90+4, novamente por Noah Madsen, servido por Carlos Daniel na cobrança de um canto, no golo que desfez as dúvidas sobre o vencedor.



Com este resultado, o Mafra continua no 18.º e último lugar, com 24 pontos, a cinco do FC Porto B, que é 16.º e está em posição de play-off, enquanto o Marítimo é agora 11.º classificado, com 40.







Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo -- Mafra, 2-0.



Ao intervalo: 0-0



Marcador:



1-0, Noah Madsen, 66 minutos.



2-0, Noah Madsen, 90+4.







Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Erivaldo Almeida, Noah Madsen, Fábio China (Afonso Freitas, 67), Francisco França (Vladan Danilovic, 67), Ibrahima Guirassy (Carlos Daniel, 74), Patrick Fernandes (Martim Tavares, 82), Michel Costa, Fabio Blanco e Alexandre Guedes (Dani Benchi, 67).



(Suplentes: Samuel Silva, Romain Correia, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Pedro Silva, Dani Benchi, Carlos Daniel, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.



- Mafra: Martin Fraisl, Bryan Passi, Rodrigo Freitas, Diogo Capitão (Stanley Iheanacho, 71), Kauê Alves, Vítor Gonçalves (Rodrigo Matos, 78), Lucas Gabriel (Chriso, 46), Djé Béni, Andreas Nibe, Friday Etim e Bryan Róchez.



(Suplentes: Mark Ugboh, Alamara Djabi, Gonçalo Barros, Chris Kouakou, John Kolawole, Stanley Iheanacho, Miguel Falé e Rodrigo Matos).



Treinador: Paulo Alves.







Árbitro: Marcos Brazão (AF Faro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Gabriel (35), Ibrahima Guirassy (70) e Bryan Róchez (90+1). Cartão vermelho direto para Chriso (83).



Assistência: 3.318 espetadores.