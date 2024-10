Bis de Yassir Zabiri em Lagoa coloca Famalicão na quarta ronda da Taça de Portugal

No jogo da terceira eliminatória, o jovem dianteiro, de 19 anos, saiu do banco aos 65 minutos e estreou-se a marcar pelos minhotos, com golos aos 78 e 87, acabando por espelhar no marcador a diferença de três escalões entre os dois emblemas.



Os algarvios entraram com a intenção de surpreender os minhotos, mas, na primeira jogada de perigo, logo aos três minutos, Jorge Teixeira não conseguiu dominar a bola a preceito quando surgia isolado na sequência de transição rápida.



O Famalicão assentou o seu jogo a partir do quarto de hora inicial, teve mais bola no primeiro tempo, mas não conseguiu alvejar a baliza contrária e, após o intervalo, mudou para melhor, dominando totalmente até ao apito final.



Após algumas ameaças, Gil Dias obrigou João Victor a excelente defesa, aos 68 minutos, enquanto Tommy Batista, na única oportunidade do Lagoa, esteve perto de dar a vantagem aos locais, aos 71, antes de Yassir Zabiri, saído do banco, decidir a partida.



No 1-0, que nasceu de uma má reposição do central Igor Machado no pontapé de baliza, o marroquino ‘serpenteou’ entre os defesas e finalizou ‘na cara’ de João Victor, enquanto no 2-0 limitou-se a encostar para a baliza vazia após ‘oferta’ de Rochinha.







Jogo disputado no Estádio Capitão Josino da Costa, em Lagoa



Lagoa – Famalicão, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Yassir Zabiri, 78 minutos.



0-2, Yassir Zabiri, 87.







Equipas:



- Lagoa: João Victor, Gonçalo Martins, Sunday Akoh, Igor Machado, Celsinho, Ailton Tavares, Chris Silva, Rosário Silva (Zé Maria, 62), Pedro Duarte (Mário Rodrigues, 77), Tommy Batista (Leandro Ari, 77) e Jorge Teixeira (Zé Miguel, 67).



(Suplentes: Bruno Costa, Léo Dias, Pedro Simões, Zé Miguel, Mário Rodrigues, Leandro Ari, Ruy Jiménez, Wilson Pina e Zé Maria).



Treinador: Roberto Alberto.



- Famalicão: Lazar Carevic, Lucas Calegari, Ibrahima Ba, Riccieli, Rafa Soares (Yassir Zabiri, 65), Zaydou Youssouf (Afonso Rodrigues, 89), Topic (Tom van de Looi, 74), Gil Dias, Mathias de Amorim (Samuel Lobato, 89), Rochinha e Mario González (Óscar Aranda, 65).



(Suplentes: Zlobin, Tom van de Looi, Óscar Aranda, Justin de Haas, Afonso Rodrigues, Yassir Zabiri, Diogo Cabral, Diogo Costa e Samuel Lobato).



Treinador: Armando Evangelista.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Mathias de Amorim (39), Zaydou Youssouf (51), Ailton Tavares (61), Riccieli (81) e Leandro Ari (86).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.