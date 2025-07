Boavista clube inscrito no terceiro escalão distrital da associação do Porto

"A Associação de Futebol do Porto confirmou oficialmente a inscrição da equipa de futebol sénior do Boavista Futebol Clube na edição 2025/26 da I Divisão da AF Porto", anunciou, em comunicado no sítio oficial das 'panteras'.



A direção do clube, liderada por Rui Garrido Pereira, anunciou que a confirmação chegou no mesmo dia em que o presidente se encontrou em Lisboa com o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, num encontro em que foram abordadas "a situação atual e futura do Boavista" e a legislação sobre sociedades desportivas.



Na mesma divisão onde irá militar o histórico emblema do Bessa, clube fundador da SAD campeã nacional em 2000/01, também se deverá inscrever um novo conjunto fundado por um grupo de adeptos do Boavista, designado Panteras Negras Footballers Club.



O órgão garante também que a separação da SAD, que estará duas divisões acima, é um "passo firme na defesa intransigente do superior interesse do clube", que tem como finalidade a recuperação da credibilidade e imagem da instituição.



As 'panteras' deveriam disputar a II Liga na próxima temporada, mas falharam a inscrição nas competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e, mais tarde, também viram negado o licenciamento para participar na Liga 3, tutelada pela FPF.



Despromovido após fechar a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, com 24 pontos, o Boavista concluiu um trajeto de 11 épocas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história.