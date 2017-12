Boavista coloca bandeira a meia haste pela morte de Edu

Lusa 24 Dez, 2017, 15:58 | Futebol Nacional

O clube informou, também, que o seu presidente, João Loureiro colocará hoje, pelas 17:00, uma vela e um ramo de flores junto ao mural dedicado a Edu, no exterior do Estádio do Bessa.

"Este gesto humilde significará o reconhecimento e homenagem pelas ações do Edu Ferreira enquanto desportista, homem e boavisteiro", explicam os `axadrezados`.

O jovem futebolista lutou contra um tumor no fémur perna direita desde novembro de 2016, tendo sido a 08 desse mês que o Boavista oficializou a doença do seu futebolista.

"Edu partiu, mas nunca nos vai deixar! Compreender a partida pode ser algo muito difícil, principalmente quando a tristeza bate à nossa porta porque acabamos de perder um dos nossos", lê-se no comunicado em que o Boavista informou que Edu havia morrido.

Edu Ferreira interrompeu a sua carreira desportiva logo que a doença foi conhecida e, desde então, submeteu-se a tratamento.

O jogador havia sido promovido ao plantel sénior do Boavista precisamente na época 2016/17.

O Boavista informou ainda que o corpo do jogador estará na Igreja de Aldoar, na próxima terça-feira, e que o funeral realizar-se-á no dia seguinte, às 10:00, partindo daquela igreja para cemitério de Paranhos, no Porto.