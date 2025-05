Boavista e AFS lutam pela sobrevivência

Depois de um empate caseiro frente ao Casa Pia AC, o AFS deslocou-se ao Estádio da Luz para um encontro que já se antevia bastante complicado e assim foi, acabando goleado por 6-0.





Já os "axadrezados" seguiram motivados para a receção ao Sporting, após uma vitória frente ao Farense pela margem mínima. Contudo, o Golias voltou a impor a sua superioridade frente ao David. Viktor Gyökeres mascarou-se de maior pesadelo e anotou quatro golos na sua conta pessoal.





Na antevisão ao encontro, o técnico dos boavisteiros Stuart Baxter referiu que não há espaço para desistências: "Não quero o grupo com medo de perder, quero ver vontade de vencer. Há uma grande diferença neste comportamento, mas prometemos entrega total uns aos outros e vi bons sinais durante a preparação. Não posso dizer que vamos ver um futebol fantástico, mas garanto que estamos preparados para lidar com cada circunstância".







As duas formações entram em campo mais pressionadas pela vitória do Farense, no sábado ante o Famalicão (2-1), que fez os algarvios subirem ao 16.º posto, de play-off de manutenção, e "empurrou" os dois rivais para a zona de descida direta.A vitória do conjunto orientado por Stuart Baxter, por outro lado, deixaria os três últimos classificados igualados nos 24 pontos e, por isso, o cenário de despromoção direta adiado por mais uma semana.