Boavista em Braga, Benfica em Portimão

Depois de um golo de Stephen Eustáquio nos descontos ter valido a vitória do FC Porto frente ao Gil Vicente (2-1) e a consequente liderança do campeonato, os ‘axadrezados’ entram em campo, às 20:30, para tentarem recuperar o primeiro lugar, frente a um Sporting de Braga que é apenas oitavo, com sete pontos.



Os bracarenses, que perderam esta semana com o Nápoles na primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, vêm de uma derrota frente ao Farense no campeonato (3-1), enquanto o Boavista ainda não perdeu e procura continuar 100% vitorioso na condição de visitante.



Antes, às 18:00, o Benfica visita o Portimonense, no final de uma semana difícil, em que perdeu com o Salzburgo (2-0) na estreia na ‘Champions’.



Os ‘encarnados’, que são quartos, com 12 pontos, apresentam-se em Portimão com uma série de quatro vitórias consecutivas na I Liga, para defrontar uns algarvios que triunfaram pela primeira vez na jornada anterior (2-1 ao Vitória de Guimarães) e que são 15.º, com cinco pontos.



O primeiro jogo do dia opõe, a partir das 15:30, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, ainda sem qualquer ponto somado, e o Estrela da Amadora, que também está em zona de despromoção, no 16.º posto, com quatro.



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 22 set:



Famalicão – Arouca, 1-0.



- Sábado, 23 set:



Estoril Praia – Vizela, 2-2.



Moreirense - Farense, 1-0.



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 0-0.



FC Porto - Gil Vicente, 2-1.



- Domingo, 24 set:



Desportivo de Chaves - Estrela da Amadora, 15:30.



Portimonense – Benfica, 18:00.



Sporting de Braga – Boavista, 20:30.



- Segunda-feira, 25 set:



Sporting - Rio Ave, 20:15