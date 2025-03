Boavista encara "com otimismo" jogo frente ao Gil Vicente

Na antevisão ao embate, Lito Vidigal referiu estar à espera de "um jogo difícil", contra uma equipa que concorre com o Boavista na luta pela permanência.



O Gil Vicente encontra-se, porém, numa posição melhor, visto que ocupa o 14.º lugar, com 23 pontos, mas o técnico boavisteiro mostrou-se confiante e disse que a sua equipa quer os três pontos.



“A única coisa que temos em mente é voltar às vitórias. Jogamos em casa, o Estádio do Bessa é a nossa fortaleza e, por isso, encaramos este jogo com otimismo, jogando na presença dos nossos adeptos, que nos trazem energia”, destacou.



O treinador disse que tem procurado mudar a mentalidade dos jogadores e fazer com que se alheiem dos problemas, focando-se no que depende da sua intervenção.



“Sempre que aconteça um passe errado, o que temos de fazer é uma avaliação rápida do momento e voltarmos a entrar no jogo, porque é uma jogada diferente. É esta a mensagem que tenho passado aos jogadores, para que olhem para mais este jogo como uma oportunidade”, argumentou.



O Boavista divulgou, no domingo, um vídeo gravado pelo presidente honorário e líder histórico do clube, Valentim Loureiro, em que exprime a convicção na continuidade dos 'axadrezados' na I Liga.



“O que tenho passado para eles (jogadores) é que uma vitória amanhã (terça-feira) abre-nos perspetivas. Entramos na luta e depois as forças igualam-se um pouco. Sei que é difícil interiorizarem isso, mas é importante que essas figuras do Boavista tragam mensagens positivas”, acrescentou, comentando a importância do vídeo.



Vidigal acrescentou que, nas suas caminhadas, encontra cidadãos do Porto e da Área Metropolitana do Porto que lhe transmitem que “a cidade precisa do Boavista na I Liga”.



O Boavista recebe na terça-feira, no Estádio do Bessa, no Porto, o Gil Vicente, em jogo da 27.ª jornada da I Liga marcado para as 20:15 e que será dirigido pelo árbitro Carlos Macedo, da associação de Braga.